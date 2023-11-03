Группа "Парк Горького" перенесла начало мирового турне на 2024 год

Фото: gorkypark-band.ru

Группа "Парк Горького" перенесла свой московский концерт, который должен был состояться 4 декабря и стать началом мирового турне. Новая дата выступления – 1 марта 2024 года, сообщает продюсерский центр Стаса Намина.

Там уточнили, что 4 декабря группа должна была дать сольный концерт с участием Николая Носкова. Местом проведения перенесенного выступления останется "Крокус Сити Холл", все ранее купленные билеты будут действительны.

Также в ходе мирового турне с группой выступят, помимо Носкова, лид-гитарист и вокалист Олег Изотов, бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза, барабанщик Кенни Аронофф, 17-летний лид-гитарист и вокалист Тимофей Григорович, лид-вокалист Сергей Арутюнов, сын блюзового вокалиста Николая Арутюнова.

Как рассказал Мендоза, для него честь присоединиться к новому составу группы "Парк Горького". Он мечтал стать участником этой команды.

Ранее сообщалось, что концерт в честь 40-летия группы "Несчастный случай", который должен был пройти в московском "Крокус Сити Холле" 16 ноября, отменен.

По словам лидера группы Алексея Кортнева, такое решение было принято еще полтора года назад. Дополнительную информацию опубликуют позже на сайте музыкального коллектива.

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