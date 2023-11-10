10 ноября, 17:48Происшествия
В Петербурге задержали женщину за нападение на росгвардейца на концерте Zero People
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая несколько раз ударила, а также оскорбила сотрудника Росгвардии. Все произошло в клубе, где должен был состояться концерт группы Zero People, сообщает пресс-служба главка СК по Санкт-Петербургу.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 9 ноября. Полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии приехали в музыкальный клуб "Космонавт" на Бронницкой улице, где должен был пройти концерт группы Zero People. Как сообщили городские СМИ, выступление было неофициальным и в итоге не состоялось.
По данным следствия, в клубе находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения, она ругалась матом и пыталась учинить драку. Росгвардеец попросил ее прекратить. В ответ на это подозреваемая несколько раз ударила его руками и ногой, а также оскорбила.
Женщину задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
В PR-отделе клуба сообщили ТАСС, что не являются организаторами концерта. Они предоставили площадку в аренду сторонней организации, поэтому в афише заведения о нем не сообщалось.
Представитель PR-службы предположила, что там проходил корпоратив. У них нет информации о проводимых в клубе частных мероприятиях.
Сами музыканты пока никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее участники Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин извинились за срыв концерта в Петербурге и поблагодарили зрителей за поддержку. Они заявили, что продолжат свой гастрольный тур.
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