Пермяк в нижнем белье и с двумя ножами напугал продавщиц и был задержан

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Житель Перми в нижнем белье и с двумя ножами пришел в магазин и напугал продавщиц, после чего был задержан участковым. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

В ведомстве рассказали, что ситуация произошла на улице Нейвинской. Полуголый пермяк, вооружившись двумя кухонными ножами, сначала бегал по двору между жилыми домами, а уже после зашел в магазин.

Испуганные продавцы выскочили на улицу. Мимо проезжал участковый Вадим Акбаев, у которого был выходной день. Он пошел в магазин и убедил мужчину положить ножи. Впоследствии правоохранитель удерживал нарушителя в торговом зале до приезда сотрудников Росгвардии.

Задержанный в итоге рассказал, что перед инцидентом он обнаружил на улице чужую закладку с наркотиком. Он употребил его, после чего стал чувствовать, что его преследуют.

"Жители домов по улице Нейвинской написали благодарственное письмо на имя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Щеглова, в котором отметили, что гордятся соседством с таким участковым уполномоченным полиции", – говорится в сообщении.

Днем ранее СМИ писали, что 23-летний россиянин вышел голым на таиландскую улицу в районе Бангламунг и напал на мотоциклиста. Задержать его удалось лишь с помощью двадцати полицейских, которым злоумышленник оказывал сопротивление. Мужчина угрожал правоохранителям, репортерам, прохожим и медикам до тех пор, пока ему не ввели успокоительное.

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