В Москве пройдет музыкальный конкурс "Хоровой ринг"

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В Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровой ринг" с 4 ноября по 5 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Принять в нем участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования. Это могут быть как детские хоры, так и взрослые коллективы в нескольких возрастных категориях:



от 10 до 18 лет;

от 19 до 55 лет;

от 55 до 100 лет.

Уточняется, что прием заявок стартует 4 ноября.

Конкурс хорового мастерства будет проходить в три этапа. Первый тур станет отборочным и пройдет в онлайн-формате с 4 по 19 ноября. В течение этого времени нужно заявить о своем участии и прислать видеозаписи с исполнением двух произведений.

По условиям конкурса одно из выступлений должно быть патриотическим и прославлять воинскую славу России. Другое произведение можно представить в академическом, народном, эстрадно-джазовом или фольклорном стиле. Общая продолжительность программы должна не превышать 10 минут.

Все видеозаписи выступлений оценит экспертное жюри, в состав которого войдут преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств и сотрудники объединений культурных центров, имеющие профильное образование.

Каждое исполнение будут оценивать по следующим параметрам:



чистота пения;

оригинальность и уверенность исполнения;

соблюдение ритма и темпа музыкальной композиции;

сценические образы и костюмы участников.

После просмотра видеозаписей жюри определит по четыре лучших хора в каждой возрастной категории. Победители первого тура перейдут на второй очный этап, который пройдет с 20 по 26 ноября.

Коллективы должны представить новые произведения в разных стилях. Хоровое пение смогут послушать все желающие. Прослушивания пройдут в культурных центрах "Зодчие", "Рублево" и "Лира". После очных выступлений жюри отберет девять лучших коллективов для участия в финале.

Завершающий этап "Хорового ринга" состоится в культурном центре "Рублево" 5 декабря. Вход свободный. Финальные номера оценит уже другой состав жюри. В судейскую коллегию войдут ведущие деятели культуры и искусства Москвы, преподаватели музыкальных вузов и медийных персон.

Победителями конкурса станут три хора в трех возрастных группах. Затем их пригласят принять участие в суперфинале, который состоится в этот же день, 5 декабря. Претенденты на Гран-при должны спеть гимн Москвы – песню "Дорогая моя столица", написанную композитором Исааком Дунаевским на слова Марка Лисянского и Сергея Аграняна. Завершится праздничный вечер гала-концертом и награждением победителей.

Ранее стало известно, что отборочный этап фестиваля талантов для жителей с ограниченными возможностями здоровья "Инклюзивная Москва" подошел к финалу. Сейчас проходит окружной этап, в котором участвуют 156 победителей отборочных туров.

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