Актриса Ревенко рассказала об отношении к своей героине в спектакле "Бовари"

В Театре Наций состоялась премьера спектакля "Бовари" по роману Гюстава Флобера. Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Александра Ревенко. Она призналась, что несмотря на то, что Эмма Бовари изменяла своему мужу, актриса все равно любит свою героиню.

Ревенко объясняет это профессиональным долгом. При этом, по ее словам, личное отношение к персонажу может отличаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.