"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Бориса Клюева

Популярности Бориса Клюева завидовали. Ведь она сопровождала артиста на протяжении всего профессионального пути. Начиная с серьезной картины "ТАСС уполномочен заявить" и заканчивая легким телевизионным сериалом "Воронины". Казалось, жизнь артиста вся усеяна розами. Но это было далеко не так.

В апреле 2018 года Борис Клюев признался на всю страну, что тяжело болен. О его болезни к тому времени знали даже далеко не все коллеги. Актер верил, что сможет победить рак легких. Силы на борьбу за жизнь артист находил в ролях. Он продолжал играть на сцене в родном Малом театре, репетировал новые роли, активно снимался. И, главное, он успевал спасать не только себя, но и других. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

