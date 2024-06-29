"Киноулица": Марина Дюжева

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Мариной Дюжевой киношедевр "Покровские ворота" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Нащокинский переулок, Земляной Вал, Чистопрудный бульвар, Маросейка, Петровский переулок, Котельническая набережная и другие.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Подробнее – в программе "Киноулица".