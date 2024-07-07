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07 июля, 12:00

Культура

"Киноулица": Евгений Стеблов

"Киноулица": Евгений Стеблов

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Евгением Стебловым искрометную советскую комедию "По семейным обстоятельствам" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: площадь Никитских ворот, Ленинский проспект, Ленинградское шоссе, улица Косыгина.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Актер Евгений Стеблов вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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