"Киноулица": Евгений Стеблов

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Евгением Стебловым искрометную советскую комедию "По семейным обстоятельствам" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: площадь Никитских ворот, Ленинский проспект, Ленинградское шоссе, улица Косыгина.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Актер Евгений Стеблов вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом.

Подробнее – в программе "Киноулица".

