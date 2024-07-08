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08 июля, 18:00

Культура

Актер Яременко рассказал об отношении к роли Иуды в спектакле про Иисуса Христа

Актер Яременко рассказал об отношении к роли Иуды в спектакле про Иисуса Христа

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Заслуженный артист России Валерий Яременко рассказал, как изменились его отношение к роли Иуды в спектакле "Иисус Христос – суперзвезда", который идет уже больше 30 лет.

Артист признался, что с возрастом осознал свои ошибки, так как раньше его сильнее интересовало "как", а не "что". Например, он больше не делает кульбитов назад и не прыгает с 3 метров.

Большое интервью с Валерием Яременко выйдет в понедельник, 8 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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