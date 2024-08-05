Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Цикл лекций по экономике пройдет на форуме "Территория будущего. Москва 2030", рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Также гостям расскажут о профессии блогерства, искусственном интеллекте в экономике, бережливых технологий дома и на работе и многое другое.

"Мы проводим цикл открытых лекций по экономике с участием известных экономистов, экспертов, блогеров и предпринимателей. Посетители получат уникальный шанс принять участие в диалоге со спикерами и задать интересующие вопросы по актуальным темам. Каждая лекция – это полезные практические знания, которые москвичи и гости города смогут успешно применять в своей жизни", – добавила Багреева.

Так, первая лекция "Экономика пространства: порядок в доме – порядок в жизни" пройдет 8 августа в павильоне "Экономика Москвы" в "Лужниках", а следующие три – в Малом амфитеатре парка "Зарядье". Речь идет о лекциях "Налоги: просто о сложном" 15 августа, "Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?" 21 августа и "Новая профессия: блогер" – 29 августа.

Цикл завершится другой встречей "Предприниматель и госзаказ: как масштабировать свой бизнес", которая пройдет 5 сентября в "Лужниках". Вход на лекции свободный, для их посещения необходимо зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля.

Ранее стало известно, что выставка арт-объектов под открытым небом "Портал. Арт" открылась в инновационном центре "Сколково" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На выставке представлена инсталляция 12-метрового космонавта, единорога, планеты, 8-метровой цепи ДНК и других объектов творчества и достижений столицы.

