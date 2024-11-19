Актер Михаил Башкатов рассказал о новогодних семейных традициях

Актер Михаил Башкатов поделился своими новогодними традициями. Он рассказал, что в прошлом всегда старался проводить новогодние каникулы в Томске у бабушки и дедушки, чтобы показать детям белый снег и зиму. В последние годы в Москве выпадает достаточно снега, поэтому в этом году его семья, возможно, останется дома.

Актер также упомянул, что в прошлом году поставил живую елку, но в этом году, возможно, снова выберет искусственную из-за проблем с хвоей, которая опадает и создает беспорядок в доме.

Большое интервью с актером Михаилом Башкатовым выйдет во вторник, 19 ноября, в эфире телеканала Москва 24.