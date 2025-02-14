Лыжник Александр Большунов выиграл первый за три года международный старт

Лыжник Александр Большунов одержал первую за три года международную победу. На дистанции 30 километров классическим стилем на турнире в Италии он опередил ближайшего преследователя на 14,5 секунды, а бронзового призера – почти на 1,5 минуты.

Футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира – в Саудовской Аравии он заработал 260 миллионов долларов за год.

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