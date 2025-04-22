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22 апреля, 05:30

Город

"Мой район. Новости": в Косино-Ухтомском начали заселять новостройки по реновации

"Мой район. Новости": в Косино-Ухтомском начали заселять новостройки по реновации

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Почти 200 квартир с отделкой готовы для новоселов на улице Черное Озеро в Косино-Ухтомском районе Москвы. Часть из них предназначена для маломобильных граждан – с расширенными дверными проемами, современными лифтами и удобной сантехникой. В подъездах предусмотрели помещения для хранения велосипедов и колясок.

Рядом с домами оборудовали площадки для отдыха, а на первых этажах в будущем откроются магазины и пункты выдачи товаров. В целом новые квартиры в районе получат жители 15 домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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