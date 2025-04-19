Столичных студентов и школьников обучают технологиям будущего и традиционным рецептам

Перед Пасхой студенты кулинарных колледжей Москвы научились готовить куличи с кремовой начинкой – для них провели серию мастер-классов. А московские школьники из ТиНАО уже думают о будущем гастрономии – планируют печатать еду на 3D-принтерах.

В новом корпусе школы работают лаборатории, мастерская акварельной живописи, IT-полигон. Большая часть оборудования и софта – российского производства. Ученики осваивают полеты в виртуальной реальности и обсуждают будущее отечественных технологий.

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 19 апреля.