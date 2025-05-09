Школьники и студенты колледжей столицы озвучили 80 писем фронтовиков в честь юбилея Великой Победы.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это подлинные истории отдельных людей, ставших частью Великой Победы. Письма предоставил Главархив Москвы. Документы представляют собой не только ценные исторические источники, но и пример бережного отношения к памяти и сохранению исторического наследия.

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