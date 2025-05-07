"Мой район. Место встречи": город-герой Москва

Великую Победу, не жалея жизни, ковала вся страна. Москва в числе первых оказалась под ударом. Для тех, кто ее оборонял, было долгом чести во что бы то ни стало отстоять город. В итоге это удалось сделать благодаря отваге и мужеству всего народа, и ценой невероятных потерь.

Москва получила статус города-героя 60 лет назад. Заслуженный, выстраданный, оплаченный сполна. Это было бы невозможно без подвига ополченцев и смелых советских солдат, без бессонных ночей у заводского станка, тихих слез жен и матерей, а также веры в то, что все обязательно вернутся живыми, и веры в Победу.

Драматург Виктор Розов писал сценарий одного из знаковых фильмов о войне "Летят журавли" из собственного опыта. Его внучка Анастасия Скорик расскажет, как ее дедушка уходил на фронт в составе Краснопресненской дивизии народного ополчения с 2-й Звенигородской улицы. Дочь поэта-фронтовика Евгения Долматовского и военного фотографа Натальи Боде Наталья Долматовская поведает о том, как ее родители познакомились на фронте и полюбили друг друга. Ветеран ВОВ Семен Люлько вспомнит, как ушел на фронт несмотря на бронь от авиационного завода.

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