Синоптик Леус: кратковременные дожди пройдут в Москве вечером 7 мая

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Кратковременные дожди прогнозируются в Москве вечером в среду, 7 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

При этом ожидается теплая погода. Это, по словам синоптика, связано с малоактивным циклоном, благодаря которому столбик термометра в Москве поднимется до плюс 15 градусов, а по области – до плюс 16 градусов.

Леус уточнил, что в четверг, 8 мая, в столичном регионе также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит плюс 3 – плюс 5 градусов, а днем – плюс 10 – плюс 12 градусов.

В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются слабые ночные заморозки. Например, ночью 8 мая в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 1 градуса, а днем поднимется до 13 градусов тепла. В ночь на 9 мая также возможны заморозки, уточнял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако тепло прогнозируется в столичном регионе уже в середине мая. По словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, прохладная погода в Москве продлится до 12 мая. Однако уже 15–17 мая воздух прогреется до 16–17 градусов.

