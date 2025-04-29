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29 апреля, 12:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин поделился, как проходит акция "Расскажи о своем герое"

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В столичных школах, колледжах и центрах дополнительного образования проходит акция "Расскажи о своем герое", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил Сергей Собянин, юные москвичи могут поделиться историями о своих родных – фронтовиках, участниках боевых действий и тружениках тыла.

Ребята готовят рассказы, презентации и видеоролики о судьбах своих героев. По словам организаторов, акция помогает школьникам не просто узнать факты истории, но и почувствовать личную связь с подвигами своих предков. Мероприятие продлится до 7 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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