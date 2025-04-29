Сергей Собянин поделился, как проходит акция "Расскажи о своем герое"

В столичных школах, колледжах и центрах дополнительного образования проходит акция "Расскажи о своем герое", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил Сергей Собянин, юные москвичи могут поделиться историями о своих родных – фронтовиках, участниках боевых действий и тружениках тыла.

Ребята готовят рассказы, презентации и видеоролики о судьбах своих героев. По словам организаторов, акция помогает школьникам не просто узнать факты истории, но и почувствовать личную связь с подвигами своих предков. Мероприятие продлится до 7 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.