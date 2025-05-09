Дипломаты зажгли число 80 на здании постпредства РФ при ООН в честь Дня Победы

Фото: телеграм-канал "Постпредство России при ООН"

Постоянное представительство РФ при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции "Окна Победы" и зажгло свет в окнах жилого дома дипломатов числом 80 в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Постпредства.

После наступления вечернего времени суток сотрудники дипломатической миссии зажгли окна так, чтобы на фасаде появилось число 80. Дипломаты подчеркнули, что акция проводится в знак благодарности и памяти о тех, "кто подарил нам мирное небо и свободу".

Отмечается, что цифра 80 была видна далеко за пределами жилого комплекса, так как многоэтажное здание выделяется на фоне невысоких домов, окружающих его.

Ранее космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы. В своем обращении они подчеркнули важность праздника и призвали россиян следовать традициям.

Первый парад в России в честь 80-й годовщины Победы прошел в Петропавловске-Камчатском. В торжественном шествии приняли участие около 1,1 тысячи военнослужащих из различных подразделений и кадеты.