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09 мая, 08:30

Общество

"Мой район. Место встречи": День Победы

"Мой район. Место встречи": День Победы

Историк объяснил, почему артиллерийские установки называют именами цветов

Историк рассказал, почему Иосиф Сталин не принимал Парад Победы в 1945 году

Сергей Собянин поздравил москвичей с 80-летием Победы

Историк рассказал, как немцы пытались взять Москву во время Великой Отечественной войны

Историк рассказал, почему запись парада Победы 1945 года была частично цветной

Заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 9 и 10 мая

"Мослекторий": Максим Фоменко – о столичном ополчении

Ракова встретилась в ветераном ВОВ Марией Блинниковой

"Мой район. Новости": раздача георгиевских лент стартовала в метро в Хорошёвском районе

9 мая – священная для России дата. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 1 418 дней длилась народная битва против фашистской Германии, в которой страна отстояла право на существование и защитила мир. Память об этом невероятном подвиге хранится и передается из поколения в поколение.

Россияне никогда не забудут тревожную осень 1941 года и битву за столицу, когда враг понес свое первое серьезное поражение. Затем случились Сталинградская и Курская битвы и был освобожден блокадный Ленинград. Советская армия освобождала Крым, гнала солдат Вермахта к границе, спасала Европу и взяла Берлин.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Сюжет: 80 лет Победы
Программа: Мой район. Место встречи
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