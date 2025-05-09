"Мой район. Место встречи": День Победы

9 мая – священная для России дата. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 1 418 дней длилась народная битва против фашистской Германии, в которой страна отстояла право на существование и защитила мир. Память об этом невероятном подвиге хранится и передается из поколения в поколение.

Россияне никогда не забудут тревожную осень 1941 года и битву за столицу, когда враг понес свое первое серьезное поражение. Затем случились Сталинградская и Курская битвы и был освобожден блокадный Ленинград. Советская армия освобождала Крым, гнала солдат Вермахта к границе, спасала Европу и взяла Берлин.

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