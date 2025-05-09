Историк рассказал, как немцы пытались взять Москву во время Великой Отечественной войны

После окончания Битвы за Смоленск фашистские войска быстро прорвались к Москве, а город на тот момент еще не успел укрепить свои подступы. Гитлеровские солдаты наступали со стороны нынешнего Минского шоссе. Об этом рассказал историк, редактор, член Союза кинематографистов РФ Андрей Малов-Гра.

Во время наступления вражеская армия придерживалась тактики блиц-крига. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.