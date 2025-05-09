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Новости

09 мая, 07:45

Общество

Историк рассказал, как немцы пытались взять Москву во время Великой Отечественной войны

Историк рассказал, как немцы пытались взять Москву во время Великой Отечественной войны

Историк рассказал, почему запись парада Победы 1945 года была частично цветной

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Синоптики спрогнозировали переменную облачность и дождь в Москве 9 мая

После окончания Битвы за Смоленск фашистские войска быстро прорвались к Москве, а город на тот момент еще не успел укрепить свои подступы. Гитлеровские солдаты наступали со стороны нынешнего Минского шоссе. Об этом рассказал историк, редактор, член Союза кинематографистов РФ Андрей Малов-Гра.

Во время наступления вражеская армия придерживалась тактики блиц-крига. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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