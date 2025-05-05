Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 21:35

Общество

"Московский патруль": сотрудники ФТС приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая

"Московский патруль": сотрудники ФТС приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая

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В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в ходе которых сотрудники Федеральной таможенной службы закопали капсулу с посланием для будущих служащих.

Также на праздничном мероприятии свои навыки продемонстрировал спецназ ФТС: бойцы задержали условных контрабандистов. В завершение руководитель службы Валерий Пикалев наградил отличившихся сотрудников и возложил цветы к обелиску на Аллее ветеранов.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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