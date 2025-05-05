05 мая, 21:35Общество
"Московский патруль": сотрудники ФТС приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая
В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в ходе которых сотрудники Федеральной таможенной службы закопали капсулу с посланием для будущих служащих.
Также на праздничном мероприятии свои навыки продемонстрировал спецназ ФТС: бойцы задержали условных контрабандистов. В завершение руководитель службы Валерий Пикалев наградил отличившихся сотрудников и возложил цветы к обелиску на Аллее ветеранов.
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