"Московский патруль": сотрудники ФТС приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая

В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в ходе которых сотрудники Федеральной таможенной службы закопали капсулу с посланием для будущих служащих.

Также на праздничном мероприятии свои навыки продемонстрировал спецназ ФТС: бойцы задержали условных контрабандистов. В завершение руководитель службы Валерий Пикалев наградил отличившихся сотрудников и возложил цветы к обелиску на Аллее ветеранов.

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