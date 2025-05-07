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Новости

Новости

07 мая, 18:30

Регионы

Новости регионов: Волгоград временно переименовали в Сталинград

Новости регионов: Волгоград временно переименовали в Сталинград

Собянин сообщил о восстановлении 2,3 тыс зданий и сооружений в ЛНР и ДНР

Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

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Почти 1,5 тыс человек станцевали под песню "Катюша" в Ростове-на-Дону

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Волгоград снова сменил название на Сталинград. Там временно установили новые дорожные указатели. Такая акция в городе-герое уже стала традиционной не только ко Дню Победы, но и к другим памятным датам времен Великой Отечественной войны. Прежнее название городу возвращают девять раз в год.

Тем временем полиция разоблачила группу кредитных мошенников в Кургане. Они похитили у двух банков 50 миллионов рублей. Криминальную схему придумали москвич и житель Челябинска, а в сообщницы они взяли двух женщин из Курганской области. Группировка искала местных жителей, которых номинально оформляли в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем фиктивные бизнесмены предоставляли банкам поддельные документы и брали крупные займы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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