Новости регионов: Волгоград временно переименовали в Сталинград

Волгоград снова сменил название на Сталинград. Там временно установили новые дорожные указатели. Такая акция в городе-герое уже стала традиционной не только ко Дню Победы, но и к другим памятным датам времен Великой Отечественной войны. Прежнее название городу возвращают девять раз в год.

Тем временем полиция разоблачила группу кредитных мошенников в Кургане. Они похитили у двух банков 50 миллионов рублей. Криминальную схему придумали москвич и житель Челябинска, а в сообщницы они взяли двух женщин из Курганской области. Группировка искала местных жителей, которых номинально оформляли в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем фиктивные бизнесмены предоставляли банкам поддельные документы и брали крупные займы.

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