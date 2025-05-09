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09 мая, 07:30

Общество

Историк рассказал, почему запись парада Победы 1945 года была частично цветной

Историк рассказал, почему запись парада Победы 1945 года была частично цветной

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На записях парада Победы 1945 года видно, что мероприятие было снято в основном в черно-белом формате. Столько должно было быть и цветных кадров, однако при проявке выяснилось, что огромная часть материала оказалась бракованной. Об этом рассказал историк, редактор, член Союза кинематографистов РФ Андрей Малов-Гра.

В итоге в монтаж отправился кусок записи длиной около 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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