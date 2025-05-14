FT: администрация Трампа пересматривает свою позицию по ситуации на Украине

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Администрация американского президента Дональда Трампа постепенно пересматривает свою позицию по украинскому конфликту, используя более жесткую риторику по отношению к России. Об этом сообщает Financial Times.

Газета обратила внимание на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия якобы требует "слишком многого". Также издание напомнило о регулярных публикациях Трампа с критикой Москвы.

Эксперты, опрошенные СМИ, заявили, что в настоящий момент Трамп испытывает раздражение из-за "очевидной непримиримости" России. Однако пока неясно, действительно ли Трамп больше склоняется к Киеву и готов ли он принять меры против Москвы за ее позицию в конфликте.

Ранее Вэнс заявил, что Штаты стараются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании на Украине вместо кратковременного прекращения огня. Также он не согласился с мнением, что РФ не заинтересована в мире. Москва действительно выдвигает определенный набор требований и уступок, однако это естественный процесс переговоров, отметил американский вице-президент.