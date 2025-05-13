Spectator: Зеленский намерен получать поддержку от ЕС, а не от Трампа

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен получать поддержку от Евросоюза вместо того, чтобы продолжать добиваться расположения американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Spectator.

В статье отмечается, что за три года конфликта ситуация на Украине значительно ухудшилась. В частности, погибли сотни тысяч людей, а значительная часть экономики страны была разрушена, подчеркивает автор публикации.

Он также обратил внимание, что возможные переговоры в Стамбуле могут продемонстрировать разницу в положении России и Украины.

Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры и провести их без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ на инициативу Зеленский заявил, что "будет ждать" президента РФ в Турции.

В свою очередь, Трамп не исключил своей поездки в Стамбул, если она поможет переговорам по урегулированию конфликта. Вместе с тем он назвал очень важной встречу представителей России и Украины.

По словам спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, главными темами этой встречи станут отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС (ЗАЭС) и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Кроме того, он считает, что мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть без одобрения Владимира Путина.