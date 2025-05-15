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15 мая, 07:53

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ТАСС: старт переговоров по Украине в Стамбуле запланирован на 10:00

Старт переговоров по Украине в Стамбуле запланирован на 10:00 – СМИ

Фото: ТАСС/Кирилл Жаров

Переговоры по Украине в Стамбуле, которые пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, запланированы ориентировочно на 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с организацией встречи.

В этом же месте российско-украинские переговоры прошли в марте 2022 года. Тогда достигнутые на них договоренности были сорваны по вине украинской стороны.

Владимир Путин предложил 15 мая провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение и уточнил, что ожидает от встречи договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

На переговоры планировал приехать и американский лидер Дональд Трамп, однако, по данным СМИ, он отказался от участия во встрече после утверждения делегации со стороны России.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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