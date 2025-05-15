Встречи с делегациями РФ и Украины в Стамбуле нет в графике Эрдогана

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Встречи с делегациями России и Украины, которые планируют провести переговоры в Стамбуле, нет в графике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на график лидера, представленный его канцелярией.

Согласно документу, Эрдоган 15 мая примет в своей резиденции в Анкаре президента Украины Владимира Зеленского, прибытие которого ожидается на фоне запланированных переговоров.

Затем у турецкого лидера по плану мероприятия в конгресс-центре Правящей партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

Как указано в графике, все запланированные мероприятия Эрдогана 15 мая пройдут в Анкаре.

Владимир Путин предложил 15 мая в Стамбуле провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. В Кремле заявили, что таким образом Россия демонстрирует стремление к достижению мира.

Зеленский принял предложение о встрече. По его словам, он ожидает от переговоров договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.