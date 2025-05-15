CNN: госсекретарь США прибыл в Турцию на фоне намечающихся переговоров России и Украины

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Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио прибыл в Анталью на фоне ожидаемых переговоров между Россией и Украиной в Турции 15 мая, сообщает телеканал CNN.

Рубио прилетел в Турцию после визита с президентом США Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар. Официально госсекретарь прибыл в Анталью для участия во встрече министров иностранных дел государств-членов НАТО. Однако, как отмечает телеканал, конференция состоится только 16 мая, на день позже переговоров.

Ранее Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. В Кремле пояснили, что Россия таким образом демонстрирует стремление к достижению мира.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, принял предложение, заявив, что "будет ждать" Путина в Стамбуле. Он сообщил, что ожидает от переговоров договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.

Также вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Согласно распоряжению президента, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также членами делегации обозначены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.