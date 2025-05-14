Мирошник: проект 2022 года может стать основой урегулирования конфликта на Украине

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Основой для урегулирования конфликта может стать проект, согласованный в Стамбуле в 2022 году представителями России и Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя ожидаемые прямые переговоры в четверг, 15 мая.

"Давайте вернемся, внесем в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет, и после этого перейдем к подписанию этого документа, и пусть это будет вариант урегулирования конфликта", – цитирует ТАСС дипломата.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что страна ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломата.

Фидан также планирует провести переговоры с представителями МИД Украины.

Ранее Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Украинский президент Владимир Зеленский принял предложение и заявил, что "будет ждать" российского лидера в Стамбуле.

При этом Зеленский уточнил, что ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными, а также надеется на политическую победу в ходе встречи.

В рамках этих переговоров делегация РФ планирует обсудить как политические, так и технические аспекты урегулирования конфликта. Состав ее членов будет определяться исходя из этих тем, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков.