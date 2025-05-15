Захарова заявила об изменении позиции РФ на переговорах по Украине

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Позиция России на переговорах по украинскому урегулированию изменилась с 2020 года в связи с переменами в ситуации на земле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Российско-украинские переговоры пройдут 15 мая в Стамбуле. Они начнутся во второй половине дня.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Представители Москвы будут работать по созданным Владимиром Путиным рамкам и инструкциям о нацеленности на долгосрочный и прочный мир на Украине, заявили в МИД РФ. При этом исход встречи представителей государств зависит не от российской стороны, а от западного руководства киевского режима, подчеркнули в ведомстве.