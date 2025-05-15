15 мая, 12:56Политика
Захарова заявила об изменении позиции РФ на переговорах по Украине
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Позиция России на переговорах по украинскому урегулированию изменилась с 2020 года в связи с переменами в ситуации на земле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Российско-украинские переговоры пройдут 15 мая в Стамбуле. Они начнутся во второй половине дня.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Представители Москвы будут работать по созданным Владимиром Путиным рамкам и инструкциям о нацеленности на долгосрочный и прочный мир на Украине, заявили в МИД РФ. При этом исход встречи представителей государств зависит не от российской стороны, а от западного руководства киевского режима, подчеркнули в ведомстве.
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной