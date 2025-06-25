В Тегеране прошли массовые шествия в поддержку военных действий Ирана

В Тегеране тысячи людей вышли на улицы с флагами и портретами аятоллы Али Хаменеи, скандируя лозунги в поддержку вооруженных сил Ирана и прославляя их "ответ на агрессию" Израиля и США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил об исторической победе над Ираном, заверив, что ядерная программа противника заморожена, и у него не будет ядерного оружия.

Американская пресса тем временем сообщает подробности разговора президента США Дональда Трампа с Нетаньяху. После ударов США по ядерным объектам Ирана Трамп заявил, что американские военные больше не будут участвовать в конфликте между Тель-Авивом и Тегераном. По словам источников, Нетаньяху выразил недовольство этим решением, но был вынужден согласиться на перемирие.

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