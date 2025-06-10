10 июня, 08:30Транспорт
Парковка в Москве будет бесплатной с 12 по 14 июня
В праздничные выходные оставить машину на московских улицах можно будет бесплатно. Платить за парковку не надо будет с 12 по 14 июня.
Это касается в том числе стоянок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон с динамическим тарифом. Исключение составляют только парковки со шлагбаумами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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