Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45

Фото: телеграм-канал "Новости Ижевска и Удмуртии"

Количество человек, которые получили ранения в результате атаки БПЛА по предприятию в Ижевске, увеличилось до 45. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в настоящее время в медучреждениях находятся 35 человек. Состояние шести граждан оценивается как тяжелое. Остальным была оказана необходимая помощь на месте происшествия, уточнил Бречалов.

Рядом с местом ЧП был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников, оставшихся без связи и документов. Кроме того, организована отдельная линия психологической помощи в контакт-центре Минздрава Удмуртии, которая доступна по номеру телефона 8 (800) 100-24-47.

В медучреждениях также работают горячие линии для близких пострадавших. В частности, в республиканскую клиническую больницу № 1 можно позвонить по номеру 8 (3412) 69-35-10, а в городскую клиническую больницу № 6 – 8 (3412) 20-45-16, 20-45-77.

Бречалов поблагодарил всех медработников, сотрудников МЧС, пожарных, правоохранителей и представителей иных оперативных служб за слаженные действия. Он уточнил, что огнеборцам уже удалось ликвидировать открытое горение в цехе предприятия. В настоящее время они осуществляют проливку территории и разбор конструкций.

В связи с произошедшим Бречалов до особого распоряжения ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что ведется расследование случившегося.

"Наша задача сейчас – оперативная и полная помощь заводчанам", – заключил глава Удмуртии, призвав местных жителей не публиковать данные и видео из неофициальных источников.

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинского беспилотника во вторник, 1 июля. Сотрудников завода удалось эвакуировать. Сообщалось о трех погибших.

В связи с произошедшей атакой запланированные в городе мероприятия были отменены, в том числе митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания "Город трудовой доблести", который должен был пройти 2 июля.

Правительство Удмуртии на фоне произошедшего пообещало выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим – от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени ранения.

