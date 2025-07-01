35 человек госпитализированы после атаки БПЛА на предприятие в Ижевске

Фото: телеграм-канал SHOT

После атаки украинского беспилотника на предприятие в Ижевске были госпитализированы 35 человек, состояние 10 из которых оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

"Всем наши доктора оказывают помощь, в том числе консультируются с коллегами из федерального центра", – подчеркнул он.

Кроме того, как уточнил глава республики, в результате атаки погибли 3 человека. Бречалов пообещал, что пострадавшие и родственники погибших получат всю необходимую помощь.



Глава Удмуртии также рассказал, что доложил Владимиру Путину о ситуации. По его словам, российский лидер выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Украинский дрон атаковал одно из предприятий Ижевска утром 1 июля. Как уточнял Бречалов, сотрудники предприятия были эвакуированы.

В Ижевске открыта горячая линия по информации о пострадавших по телефону +7 (3412) 69-35-10. Республиканский клинический центр психического здоровья также открыл горячую линию для оказания психологической помощи населению.

В связи с произошедшей атакой запланированные в Ижевске мероприятия были отменены.

