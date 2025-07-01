Несколько человек погибли из-за атаки БПЛА на предприятие в Ижевске

Фото: телеграм-канал Baza

Несколько человек погибли в результате атаки украинского беспилотника на предприятие в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска", – написал Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, с пострадавшими сейчас работают психологи.

Как, в свою очередь, отметили в пресс-службе Минздрава республики, в Ижевске открыта горячая линия по информации о пострадавших по телефону +7 (3412) 69-35-10. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в первую республиканскую клиническую больницу.

Кроме того, республиканский клинический центр психического здоровья также открыл горячую линию для оказания психологической помощи населению.

В связи с произошедшей атакой запланированные в Ижевске мероприятия были отменены.

"1 июля в Ижевске отменены мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий. 2 июля митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания "Город трудовой доблести", – говорится в сообщении городской администрации.

Украинский дрон атаковал одно из предприятий Ижевска утром 1 июля. На место ЧП тут же выехали все оперативные службы города.

Позже стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Как уточнял Бречалов, сотрудники предприятия были эвакуированы, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.