Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 10:25

Происшествия

Люди пострадали при атаке БПЛА по одному из предприятий в Ижевске

Фото: телеграм-канал Mash

В результате атаки украинского БПЛА на одно из предприятий в Ижевске есть пострадавшие. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас пожарные тушат возгорание, на месте работают все оперативные силы и средства.

"Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – отметил Бречалов.

Ранее глава Удмуртии сообщил об атаке дрона на одно из предприятий Ижевска.

Вместе с тем в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибла женщина. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили подросток и мужчина.

Российские военные нанесли удары по скоплениям противника в нескольких районах ДНР

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика