Люди пострадали при атаке БПЛА по одному из предприятий в Ижевске

Фото: телеграм-канал Mash

В результате атаки украинского БПЛА на одно из предприятий в Ижевске есть пострадавшие. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас пожарные тушат возгорание, на месте работают все оперативные силы и средства.

"Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – отметил Бречалов.

Ранее глава Удмуртии сообщил об атаке дрона на одно из предприятий Ижевска.

Вместе с тем в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибла женщина. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили подросток и мужчина.

