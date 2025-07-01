01 июля, 10:25Происшествия
Люди пострадали при атаке БПЛА по одному из предприятий в Ижевске
Фото: телеграм-канал Mash
В результате атаки украинского БПЛА на одно из предприятий в Ижевске есть пострадавшие. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас пожарные тушат возгорание, на месте работают все оперативные силы и средства.
"Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – отметил Бречалов.
Ранее глава Удмуртии сообщил об атаке дрона на одно из предприятий Ижевска.
Вместе с тем в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибла женщина. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили подросток и мужчина.
Российские военные нанесли удары по скоплениям противника в нескольких районах ДНР