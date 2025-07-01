Семьи погибших при атаке БПЛА в Ижевске получат по 1,5 млн руб

Фото: телеграм-канал "Новости Ижевска и Удмуртии"

Семьям погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на предприятие в Ижевске выплатят по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Пострадавшим в ЧП направят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени ранения, говорится в сообщении.

Украинский беспилотник ударил по предприятию в Ижевске утром 1 июля. По словам главы республики Александра Бречалова, сотрудники предприятия были эвакуированы.

В результате инцидента погибли 3 человека, еще 35 госпитализировали. Состояние 10 человек из числа пострадавших оценивается как тяжелое. Владимир Путин пожелал им скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования семьям погибших.

В Ижевске открыли горячую линию по информации о пострадавших по телефону 8 (3412) 69-35-10. Республиканский клинический центр психического здоровья также открыл горячую линию для оказания психологической помощи населению.

В связи с произошедшей атакой запланированные в Ижевске мероприятия были отменены.