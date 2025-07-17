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17 июля, 08:41

Транспорт

Временный запрет на полеты снят в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Временные ограничения на посадку и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калуги, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что запрет на использование воздушного пространства вводился для обеспечения безопасности полетов.

Ограничительные меры коснулись авиагавани в ночь на четверг, 17 июля.

Тогда же запрет на полеты затронул петербургский аэропорт Пулково. Спустя некоторое время авиаузел возобновил прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. К раннему утру ограничения были сняты.

Ранее самолет совершил вынужденную жесткую посадку возле автомобильной дороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту воздушного судна находились три человека, никто из них не пострадал. Доследственную проверку по факту произошедшего инициировал Ленинградский следственный отдел.

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