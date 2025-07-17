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17 июля, 06:46

Транспорт

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

Он добавил, что для обеспечения безопасности полетов в регионе был усилен контроль за работой воздушного транспорта.

Временные ограничения на полеты были объявлены в петербургском аэропорту в ночь на 17 июля. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, минувшей ночью такие же меры безопасности были введены в аэропорту Калуги – там они продолжают действовать до сих пор.

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