17 июля, 06:46Транспорт
Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.
Он добавил, что для обеспечения безопасности полетов в регионе был усилен контроль за работой воздушного транспорта.
Временные ограничения на полеты были объявлены в петербургском аэропорту в ночь на 17 июля. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, минувшей ночью такие же меры безопасности были введены в аэропорту Калуги – там они продолжают действовать до сих пор.