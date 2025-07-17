17 июля, 05:13Транспорт
Временные ограничения объявлены в аэропорту Пулково
Фото: 123RF/girich
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге объявил о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Аналогичные ограничения были объявлены этой ночью в калужском аэропорту Грабцево. На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в этой авиагавани.
Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.