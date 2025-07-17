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17 июля, 05:13

Транспорт

Временные ограничения объявлены в аэропорту Пулково

Фото: 123RF/girich

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге объявил о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Аналогичные ограничения были объявлены этой ночью в калужском аэропорту Грабцево. На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в этой авиагавани.

Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.

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