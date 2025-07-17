00:42Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Калуги
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Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – напомнил он.
В начале июля самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Усть-Большерецком районе Камчатского края.
Инцидент произошел во время посадки. В результате ЧП никто не пострадал, однако сам самолет получил повреждения.