Ограничения на полеты сняты в аэропорту Пулково

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В петербургском аэропорту Пулково полностью отменили ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Санкт-Петербурга в ночь на 17 июля для обеспечения безопасности полетов в регионе. Спустя некоторое время авиагавань возобновила прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Между тем аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Они также были введены в воздушной гавани этой ночью.