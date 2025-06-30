Стартовала первая смена патриотического лагеря "Молодежь Москвы. Столица. Лето". Ее основное направление – спорт. Помимо этого ребята изучают основы обороны и пользования БПЛА, участвуют в командных соревнованиях, проходят мастер-классы и занимаются творчеством.

Следующая смена патриотического лагеря стартует 4 июля. Ее тематика – история, гордость и преемственность поколений.

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