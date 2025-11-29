Форма поиска по сайту

29 ноября, 10:22

Город

Производственный комплекс построят на улице Буракова в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производственный комплекс для предприятий легкой промышленности построят на улице Буракова в Москве. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"На торгах город предлагает участникам аукциона право реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках уже с проработанным проектом, который позволяет в кратчайшие сроки приступить к строительству. В районе Соколиная Гора победитель аукциона возведет промышленный технопарк площадью две тысячи квадратных метров", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В рамках торгов за право реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП) город заключил уже 5 соглашений, по которым современные производственные комплексы возведут в районах Новокосино, Некрасовка, Внуково, Молжаниновский и Соколиная Гора. Там смогут разместиться предприятия легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Общая площадь объектов составит около 35 тысяч квадратных метров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в рамках МаИП столица предоставит в аренду участок площадью более 2,9 тысячи квадратных метров на улице Буракова для строительства промышленного объекта. Рядом с территорией находятся шоссе Энтузиастов и Московский скоростной диаметр (МСД).

"Инвесторам предоставлены участки в четырех административных округах общей площадью более 3,4 гектара. Четверо из них уже заключили договоры льготной аренды по ставке один рубль в год", – добавила она.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев этого года оборот столичных пищевых производств вырос на 15% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Почти 22% от всего оборота обеспечили предприятия мясной продукции, свыше 14% – заводы по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, еще 12% – производители напитков.

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

