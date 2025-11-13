Москва выделила инвестору участок для предприятия бытового обслуживания в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставила инвестору в аренду земельный участок в Южном Бутове. Здесь появится предприятие по бытовому обслуживанию, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как подчеркнул вице-мэр, столица продолжает активно развивать инфраструктуру. В частности, инвесторы могут получить участки для развития производств по льготной ставке один рубль в год.

"Одним из таких объектов станет многофункциональный комплекс легкой промышленности для оказания услуг по прокату и чистке текстильных изделий. Его площадь – 69 тысяч квадратных метров", – пояснил Ефимов.

По его словам, объем частных инвестиций в этот проект составит около 7 миллиардов рублей.

Как, в свою очередь, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, МаИП являются одним из ключевых инструментов развития столичной экономики. После ввода нового объекта в эксплуатацию здесь будет создано около 500 новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что для строительства предприятия был предоставлен земельный участок на Щибровской улице площадью 5,7.

"Срок реализации этого проекта составит четыре года. Город обеспечит контроль за ходом реализации данного масштабного инвестиционного проекта на всех этапах", – заключила Соловьева.

Как сообщалось ранее, столица выделила инвесторам и застройщикам земельные участки общей площадью более 37,8 гектара в рамках реализации МаИП. Например, на территории Южного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 26 проектов. Общая площадь возводимых объектов составит около 700 тысяч квадратных метров.