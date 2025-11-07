Почти 30 масштабных инвестпроектов реализуют на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Москва выделила инвесторам и застройщикам земельные участки общей площадью более 37,8 гектара в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как подчеркнул вице-мэр, реализация проектов играет важную роль в развитии столицы.

"Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производств и зданий для размещения социальных объектов создаются рабочие места и улучшается инфраструктура районов", – приводит слова Ефимова RT.

Он уточнил, что сейчас на территории Южного административного округа (ЮАО) девелоперы и застройщики реализуют 26 проектов. Общая площадь возводимых объектов составит около 700 тысяч квадратных метров.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, подчеркнула, что особое внимание уделяется улучшению социальной инфраструктуры. На юге столицы на разных стадиях находится восемь таких проектов.

"Шесть из них – это школы и детские сады, суммарно рассчитанные на 7,1 тысячи мест. Они появятся в районах Бирюлево Восточное, Даниловском и Москворечье-Сабурово", – пояснила Соловьева.

Например, образовательный комплекс между 1-м и 2-м Котляковскими переулками будет рассчитан на 2,5 тысячи школьников и 500 воспитанников детского сада.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы реализуют пять масштабных инвестиционных проектов социального назначения. Два участка расположены в Дмитровском районе, еще по одному – в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров, предоставлено в аренду восемь гектаров земли.