01 ноября, 10:09

Город

Склады возведут на территории производственного комплекса в Воронове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Склады построят на территории производственного комплекса в районе Вороново в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Работы запланированы на участке в 6 гектаров. Общая площадь будущих складских помещений составит 36,3 тысячи квадратных метров. Их возведут для увеличения производственных мощностей предприятия.

Для строительства объектов уже внесены изменения в правила землепользования и застройки в отношении территорий по адресам квартал 830, земельные участки 8Б/1, 8Б/2, 8В, 8Г.

Княжевская уточнила, что реализация проекта позволит создать новые места для трудоустройства граждан и обеспечить дополнительные возможности для развития логистической и производственной инфраструктуры.

Ранее в Москве начал работу новый завод по изготовлению префаб-конструкций для программы реновации. В последние годы с помощью префаб-технологий в столице построили почти 100 новых домов. После запуска нового предприятия таких новостроек появится еще больше.

Число работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тыс к 2030 году

городстроительство

