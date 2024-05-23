МИД: РФ ответит на отмену Японией статьи конституции об отказе от ВС

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Россия примет ответные меры в случае отмены Японией девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил. Об этом сообщила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

По словам дипломата, РФ внимательно наблюдает за попытками Токио "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию".

"Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности", – цитирует Воробьеву РИА Новости.

Дипломат уверена, что отказ Японии от статьи, которая закрепила отказ "от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров", не обойдется без внешнеполитических последствий. По ее словам, это приведет к усилению напряженности и стимулирует новый этап гонки вооружений.

При этом право окончательного выбора все же за японским народом, отметила Воробьева. Жители страны должны проголосовать за или против на референдуме, до которого предстоит пройти долгий путь.

Ранее СМИ сообщали, что США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, для того чтобы противостоять Китаю и КНДР. Источники уточняли, что страны планировали рассмотреть возможность модернизации формирований американских ВС, размещенных в Японии.

