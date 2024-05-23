Движение транспорта ограничат в столице 26 мая из-за мотофестиваля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат в столице 26 мая из-за проведения Московского мотофестиваля, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В частности, с 08:00 и до окончания мероприятий проехать не получится по улице Косыгина и Университетской площади. С 11:40 до окончания мероприятий перекроют улицу Косыгина, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, Бородинский мост, Смоленскую улицу и внешнюю сторону Садового кольца.

Открывать движение будут по мере прохождения мотоколонны. Автомобилистов в связи с ограничениями призвали быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее сообщалось, что мотофестиваль в Москве перенесли с 25 на 26 мая. В Дептрансе уточнили, что им поступило много сообщений с просьбой переноса мероприятия из-за празднования выпускных. Во всех школах 25 мая проведут последний звонок, и родителям выпускников важно быть рядом с детьми, подчеркнули в ведомстве.

Расписание мероприятий на 26 мая не поменяется. Сбор гостей и участников заезда начнется в 09:00. Мотоколонна стартует в 12:00. Развлекательная программа продлится до 18:00. Место встречи и старта остаются неизменными – смотровая площадка на Воробьевых горах.